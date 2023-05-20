Ломаченко: Хейні штовхнув мене, тому що боїться

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) штовхнув колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) через страх.

Про це українець розповів напередодні бою.

Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу

"Бо він боїться. Він боїться. Ну, а чому ще він це зробив? Якщо хочеш щось довести, зроби це в рингу, зроби це чисто. А так, він постійно говорить про те, що я нібито б'юся брудно. Але зараз очевидно, хто з нас насправді брудний боєць", - сказав Ломаченко.