Головне
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:50 9680 5
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 12:37 42
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:53 6299 5
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 10:00 45685
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона
Сьогодні 09:59 9526 1
Ломаченко виявився важчим за Хейні напередодні бою
Сьогодні 09:51 376
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 09:43 10021
Калініна - друга українка в фіналі турніру WTA найвищої категорії
Сьогодні 09:40 375
У фіналі Internazionali BNL d’Italia Калініна зіграє проти ексросіянки Рибакіної
Сьогодні 08:56 336 3
Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів напередодні бою
Сьогодні 08:40 496
Прямі трансляції

Ломаченко: Хейні штовхнув мене, тому що боїться

Українець прокоментував інцидент на битві поглядів
Сьогодні 11:40 275 0
Ломаченко: Хейні штовхнув мене, тому що боїться
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) штовхнув колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) через страх.

Про це українець розповів напередодні бою.

  Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу

"Бо він боїться. Він боїться. Ну, а чому ще він це зробив? Якщо хочеш щось довести, зроби це в рингу, зроби це чисто. А так, він постійно говорить про те, що я нібито б'юся брудно. Але зараз очевидно, хто з нас насправді брудний боєць", - сказав Ломаченко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 58917 5
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 9680 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 37383
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 45685
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 10021
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 14681 2
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16775 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35321
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148995 7
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4738
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8271
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 30969