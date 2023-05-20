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Ломаченко виявився важчим за Хейні напередодні бою

Чемпіон роздягнувся і зміг показати потрібну вагу
Сьогодні 09:51 308 0
Ломаченко виявився важчим за Хейні напередодні бою
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.

Хейні з першої спроби не вклався в ліміт легкої ваги (61,2 кг), він показав 61,3 кг.

Чемпіон роздягнувся і зміг показати потрібну вагу.

Результати зважування:

Василь Ломаченко - 61,2 кг
Девін Хейні - 61,1 кг

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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