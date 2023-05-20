Ломаченко виявився важчим за Хейні напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.
Хейні з першої спроби не вклався в ліміт легкої ваги (61,2 кг), він показав 61,3 кг.
Чемпіон роздягнувся і зміг показати потрібну вагу.
Результати зважування:
THE CHALLENGER.@VasylLomachenko is twelve rounds from achieving his dream 👑— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
👑 #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/HACw824t0x
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.
Наш сайт проведе текстову трансляцію.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!