Ломаченко виявився важчим за Хейні напередодні бою

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.

Хейні з першої спроби не вклався в ліміт легкої ваги (61,2 кг), він показав 61,3 кг.

Чемпіон роздягнувся і зміг показати потрібну вагу.

Результати зважування:

Василь Ломаченко - 61,2 кг

Девін Хейні - 61,1 кг

