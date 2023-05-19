Ломаченко переважив Хейні напередодні бою за абсолюта

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Хейні спочатку показав вагу 135,1 фунта при ліміті в 135,0 (61,2 кг). Після цього він зняв одяг та вклався в ліміт ваги, показавши 134,9 фунта.
Результати зважування:
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.
Наш сайт проведе текстову трансляцію.
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