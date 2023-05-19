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Ломаченко переважив Хейні напередодні бою за абсолюта

Хейні не з першого разу вклався у ліміт ваги
Сьогодні 21:46 307 0
Ломаченко переважив Хейні напередодні бою за абсолюта
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Хейні спочатку показав вагу 135,1 фунта при ліміті в 135,0 (61,2 кг). Після цього він зняв одяг та вклався в ліміт ваги, показавши 134,9 фунта.

Результати зважування:

Василь Ломаченко - 61,2 кг
Девін Хейні - 61,1 кг

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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