Відомий блогер KSI може провести поєдинок з братом Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) може провести бій з блогером KSI.
Про це повідомив батько Ф'юрі - Джон.
"Я розмовляв з його командою, ми близькі до закриття угоди про бій", - сказав Джон Ф'юрі.
Напередодні Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) переміг ютубера Джейка Пола (6-1, 4 КО).
Safe to say @KSI and @tommytntfury are ready to throw down right now 😤#KSIFournier pic.twitter.com/uJO78y1KV7— MF & DAZN X Series (@MF_DAZNXSeries) May 13, 2023
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