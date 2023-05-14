Відомий блогер KSI може провести поєдинок з братом Ф'юрі

Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) може провести бій з блогером KSI.

Про це повідомив батько Ф'юрі - Джон.

"Я розмовляв з його командою, ми близькі до закриття угоди про бій", - сказав Джон Ф'юрі.