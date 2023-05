Відомий блогер KSI може провести поєдинок з братом Ф'юрі

Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) може провести бій з блогером KSI.

Про це повідомив батько Ф'юрі - Джон.

Напередодні Томмі Ф’юрі (9-0, 4 КО) переміг ютубера Джейка Пола (6-1, 4 КО).

Safe to say @KSI and @tommytntfury are ready to throw down right now 😤#KSIFournier pic.twitter.com/uJO78y1KV7