Ломаченко: Сподіваюся, що бій проти Хейні підніме настрій українцям

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) сподівається, що його бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO) підніме настрій українцям.
Про це розповів сам український боксер.
"Сподіваюся, що зможу підняти настрій українцям. Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію і переключаться з війни на цей поєдинок.
Безумовно, мені складно сконцентруватися на бою, але я маю залишатися сфокусованим і показати себе з найкращого боку.
Якщо говорити про майбутнє, то я не знаю, бо я зосереджений на цьому поєдинку. Ніхто не знає, що в ньому станеться.
Що станеться, коли я повернуся до України? Ми не знаємо, як воно буде із війною. Так що це надто далеко", - сказав Ломаченко.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. В Україні не будуть транслювати поєдинок.
Наш сайт проведе текстову трансляцію.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!