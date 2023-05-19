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Ломаченко: Сподіваюся, що бій проти Хейні підніме настрій українцям

Василь Ломаченко прокоментував бій проти Девін Хейні
Сьогодні 10:28 139 0
Ломаченко: Сподіваюся, що бій проти Хейні підніме настрій українцям
#Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) сподівається, що його бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO) підніме настрій українцям.

Про це розповів сам український боксер.

"Сподіваюся, що зможу підняти настрій українцям. Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію і переключаться з війни на цей поєдинок.

Безумовно, мені складно сконцентруватися на бою, але я маю залишатися сфокусованим і показати себе з найкращого боку.

Якщо говорити про майбутнє, то я не знаю, бо я зосереджений на цьому поєдинку. Ніхто не знає, що в ньому станеться.

Що станеться, коли я повернуся до України? Ми не знаємо, як воно буде із війною. Так що це надто далеко", - сказав Ломаченко.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. В Україні не будуть транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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