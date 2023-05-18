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Ломаченко: Якщо програю Хейні, почну думати про своє майбутнє

Українець розповів про ймовірну поразку від Хейні
Вчора 23:09 226 0
Ломаченко: Якщо програю Хейні, почну думати про своє майбутнє
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) може задуматися про завершення кар'єри.

Про це він розповів перед матчем з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO).

"Я не думаю про своє майбутнє перед нашим боєм. Усе може статися цієї ночі.  Якщо я програю, то почну думати про своє майбутнє. Але зараз я зосереджений на Хейні", – сказав Ломаченко.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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