Ломаченко: Якщо програю Хейні, почну думати про своє майбутнє

Українець розповів про ймовірну поразку від Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) може задуматися про завершення кар'єри.

Про це він розповів перед матчем з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO).

"Я не думаю про своє майбутнє перед нашим боєм. Усе може статися цієї ночі. Якщо я програю, то почну думати про своє майбутнє. Але зараз я зосереджений на Хейні", – сказав Ломаченко.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!