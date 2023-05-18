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Хейні: Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном у напівлегкій вазі

Сьогодні 19:52 197 0
Хейні: Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном у напівлегкій вазі

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може опуститися у напівлегку вагу.

Про це розповів абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО).

"Я не думаю, що він піде на пенсію у випадку поразки. Мабуть, він знову опуститься у 130 фунтів Думаю, що там Ломаченко домінуватиме над цими хлопцями. Відчуваю, що вони навіть не на його рівні. Там він може стати абсолютним чемпіоном. У нашій категорії я йому не по зубах", – сказав Хейні.

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