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Ломаченко: Хейні дійсно боксер високого рівня

Українець розповів про свого наступного суперника
Сьогодні 18:23 269 0
Ломаченко: Хейні дійсно боксер високого рівня
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) розповів про абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO).  

Про це українець розповів напередодні бою.

"Хейні дійсно боксер високого рівня. Він розуміє бокс і знає, що йому потрібно робити. Він може використати свій розмах рук та роботу на дистанції. Проте і у мене є великий досвід у цьому спорті. Це буде дуже цікавий бій для мене", - сказав Ломаченко.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

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