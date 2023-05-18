Богачук назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) є фаворитом у бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів володар поясу WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук (22-1, 22 КО).

"На мою думку, фаворитом є Хейні, адже він є абсолютним чемпіоном світу. Девін наразі є одним з найкращих та найсильніших боксерів свого дивізіону. У нього немає поразок, а перемоги були над достатньо сильними опонентами.

У Хейні хороші антропометричні дані, також він швидкий і має потужний удар, - сказав Богачук.