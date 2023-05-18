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Богачук назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Сергій Богачук прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 15:40 330 0
Богачук назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
#Богачук, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) є фаворитом у бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів володар поясу WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук (22-1, 22 КО).

"На мою думку, фаворитом є Хейні, адже він є абсолютним чемпіоном світу. Девін наразі є одним з найкращих та найсильніших боксерів свого дивізіону. У нього немає поразок, а перемоги були над достатньо сильними опонентами.

У Хейні хороші антропометричні дані, також він швидкий і має потужний удар, - сказав Богачук.

Бій Ломаченка та Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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