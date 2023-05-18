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Гірн: Вайлдер не переможе Усика

Гірн прокоментував потенційний бій Усик - Вайлдер
Сьогодні 11:16 373 0
Гірн: Вайлдер не переможе Усика
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) не зможе перемогти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Деонтей Вайлдер буде робити те, що має робити. Якщо він отримає бій за титул чемпіона світу, то не можна буде звинувачувати його в цьому. Очевидно, він отримає набагато більші гроші за бій з Ей Джеєм.

На мій погляд, Деонтей Вайлдер не переможе Олександра Усика. Зі свого боку, ми просто дбаємо про кар’єру Ентоні Джошуа. На мою думку, він проведе бій на початку серпня.

Ми хочемо спробувати провести бій з Вайлдером, але якщо не зможемо, то все одно проведемо серпневий бій", - сказав Гірн.

Раніше WBA погодилася призначити Вайлдера наступним суперником Усика.

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