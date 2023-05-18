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Ломаченко: Я просто старався захистити мою сім’ю та нашу країну

Ломаченко прокоментував війну в Україні
Сьогодні 10:10 931 1
Ломаченко: Я просто старався захистити мою сім’ю та нашу країну
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) висловився про війну в ролику від Top Rank Boxing, присвяченому бою проти Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

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"Ти нічого не можеш зробити, коли війна приходить у твою країну, твій дім. Це неправильно, на мою думку.

Я просто старався захистити мою сім’ю, мій дім та нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, дім, сім’ю та народ.

У такий час ти не думаєш про чотири пояси та абсолютно чемпіонство. Ні, ти взагалі не думаєш про це.

Зараз я починаю думати про свою сім’ю та дітей - де та як вони будуть рости, ким вони стануть. Це мета моєї боротьби", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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