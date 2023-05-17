Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поб'ється з володарем поясну WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO.
Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Я дійсно вважаю, що будь-які гроші, про які говорять у контексті цього бою, бліднуть у порівнянні з тим, що можна заробити в Саудівській Аравії. Зараз Усик та Ф’юрі чекають кінця року, аби побитися між собою на Близькому Сході, тому що саме там найбільші гроші.
Наразі я вважаю, що Тайсон чекатиме цього бою, але з ним все залежить від того, з якої ноги він встане зранку", - сказав Арум.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі мав відбутися 29 квітня, але зірвався за ініціативи британця.
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