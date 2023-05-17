Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поб'ється з володарем поясну WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO.

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Я дійсно вважаю, що будь-які гроші, про які говорять у контексті цього бою, бліднуть у порівнянні з тим, що можна заробити в Саудівській Аравії. Зараз Усик та Ф’юрі чекають кінця року, аби побитися між собою на Близькому Сході, тому що саме там найбільші гроші.

Наразі я вважаю, що Тайсон чекатиме цього бою, але з ним все залежить від того, з якої ноги він встане зранку", - сказав Арум.