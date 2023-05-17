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Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі

Арум прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 20:10 652 0
Арум анонсував бій Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Арум, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поб'ється з володарем поясну WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO.

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Я дійсно вважаю, що будь-які гроші, про які говорять у контексті цього бою, бліднуть у порівнянні з тим, що можна заробити в Саудівській Аравії. Зараз Усик та Ф’юрі чекають кінця року, аби побитися між собою на Близькому Сході, тому що саме там найбільші гроші.

Наразі я вважаю, що Тайсон чекатиме цього бою, але з ним все залежить від того, з якої ноги він встане зранку", - сказав Арум.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі мав відбутися 29 квітня, але зірвався за ініціативи британця.

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