Стали відомі судді бою Хейні - Ломаченко

Всі судді будуть із США

Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на боксерському поєдинку між абсолютним чемпіоном у легкій вазі американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це повідомляє boxingscene.

Актуально: Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні

Поєдинок обслуговуватимуть американські арбітри. В ринзі працюватиме Гарві Док із Нью-Джерсі. Боковими арбітрами призначені Дейв Моретті, Тім Чітем (обидва з Невади) та Девід Сазерленд (Оклахома).

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

Читайте: Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу