Стали відомі судді бою Хейні - Ломаченко

Джерело - boxingscene.com.
Визначилася суддівська бригада, яка працюватиме на боксерському поєдинку між абсолютним чемпіоном у легкій вазі американцем Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).
Про це повідомляє boxingscene.
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Поєдинок обслуговуватимуть американські арбітри. В ринзі працюватиме Гарві Док із Нью-Джерсі. Боковими арбітрами призначені Дейв Моретті, Тім Чітем (обидва з Невади) та Девід Сазерленд (Оклахома).
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.
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