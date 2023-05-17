Сулейман: Поки боксу не буде в Україні, у росії не буде поєдинків

WBC не санкціонує бій між абсолютним чемпіоном другій середній вазі Саулем Альваресом та чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом з росії.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Чи ми санкціонуємо реванш Канело - Бівол? Ні, не зараз. Наша позиція дуже чітка. Це постійна та послідовна позиція. Бівол ніяк не підійшов до процесу, який ми відкрили для всіх боксерів, які хочуть подати заявку на розгляд їхньої справи.

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Дмитро цього не зробив. Наразі він не може брати участь у бою, який санкціоновано WBC. Поки боксу не буде в Україні, у росії не буде поєдинків, які санкціонує WBC", - сказав Сулейман.

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