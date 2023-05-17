Головне
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:49 2131
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 4048 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 6760
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 1090 1
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня
Сьогодні 07:10 730
Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 1788
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1079
Збірна Швейцарії розгромила Казахстан: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:56 1626
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:52 25673
Monte дізналися суперника в плей-оф BLAST Paris Major 2023
Вчора 21:23 745
Прямі трансляції

Ломаченко: Це все заради моєї країни

Українець розповів про майбутній бій за абсолюта
Сьогодні 12:39 965 0
Ломаченко: Це все заради моєї країни
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 KO).

Про це він розповів напередодні поєдинку.

"Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Для все заради бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, 12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві,  у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 25673
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України 4408
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 7981 4
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО "Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО 6226
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4048 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 6760
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7140
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 279559
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43585
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4671
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46129
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41832 2