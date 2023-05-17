Українець розповів про майбутній бій за абсолюта

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 KO).

Про це він розповів напередодні поєдинку.

"Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Для все заради бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, 12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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