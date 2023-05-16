Канело: Хейні є фаворитом у поєдинку з Ломаченком

Сауль Альварес прокоментував майбутній бій Ломаченко - Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 KO) є фаворитом у бою з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 KO).

Про це заявив абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО).

"Гарний бій, мені він подобається. Вони обидва є хорошими бійцями, але я думаю, що прямо зараз Девін Хейні є фаворитом", - сказав Альварес.

Нагадаємо, 12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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