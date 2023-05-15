Ф’юрі: Усик опиниться на підлозі, а я нап’юся в центрі міста

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) готовий нокаутувати чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) у Саудівській Аравії.
Про це він розповів порталу Boxing Social
"Багато всього відбувається в Саудівській Аравії, обговорюються шалені гроші. Думаю, спокуса заробити 100 або 75 мільйонів доларів взяла гору над Усиком, тому він відмовився битися прямо зараз.
Я не думаю, що в боксерському поєдинку хтось когось боїться. Бій має відбутися. Він має відбутися цього року. Я думаю, що це легко. Я вдарю його, він опиниться на підлозі, а потім я вийду з рингу й нап’юся в центрі міста", – сказав Ф’юрі.