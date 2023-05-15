Ф’юрі: Усик опиниться на підлозі, а я нап’юся в центрі міста

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) готовий нокаутувати чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) у Саудівській Аравії.

Про це він розповів порталу Boxing Social

"Багато всього відбувається в Саудівській Аравії, обговорюються шалені гроші. Думаю, спокуса заробити 100 або 75 мільйонів доларів взяла гору над Усиком, тому він відмовився битися прямо зараз.