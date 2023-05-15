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Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко

Бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі
Сьогодні 18:09 6353 1
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) за захист свого титулу отримає приблизно в 10 разів більше, ніж його суперник Василь Ломаченко (17-2, 11 КО).

За інформацією Чемпіона, на гонорар 24-літнього американця будуть впливати обсяги продаж мегафайта по системі  PPV (pay-per-view - сплачуй та дививсь). Вартість покупки трансляції 59,99 долара. Хейні буде мати відсоток від продажів. За прогнозами Champion.com.ua, за бій 20 травня Девін заробить не менш 9 мільйонів доларів, що в 10 разів більше, ніж гонорар ексчемпіона світу Ломаченка. 

Нагадаємо, абсолютним чемпіоном світу Девін Хейні став 5 червня 2022 року, коли в Мельбурні переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. 16 жовтня минулого року Хейні - знов у Мельбурні - здобув перемогу над Камбососом вже в матчі-реванші. 

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