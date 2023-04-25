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Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні

У разі поразки Василь перейде в дивізіон елітних джорніменів, на яких “набивають” свій “рекордс” молоді та перспективні боксери
Сьогодні 16:26 28185 4
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

20 травня Василь Ломаченко зустрінеться з чинним чемпіоном американцем Девіном Хейні. На кону бою - титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Для Ломаченка це також шанс повернутися у великий бокс. І в спортивному, і в фінансовому плані.

Останній раз уродженець Білгород-Дністровського заробляв гонорар за бій, в якому фігурували шість нулів після сплати податків, ще у 2020 році, коли несподівано програв Теофімо Лопесу. Тоді на кону поєдинку стояли три чемпіонські титули (WBA Super, IBF, WBO) і Василь вважався фаворитом протистояння. Але поступився за очками, що коштувало йому неофіційного звання боксера-мільйонера. Наступні бої проти японця Накатані, представника Гани Коммі та американця Ортіса були кроками для повернення в чемпіонську лігу. І вже на фінішному етапі своєї професійної боксерської кар’єри 35-річному Ломаченку випав шанс поборотися за 4 чемпіонських пояси та звання абсолютного чемпіона. В цьому поєдинку він виступає в ролі андердога - експерти та букмекери вважають фаворитом 24-річного чинного абсолютного чемпіона світу Хейні. Хоча фани боксерського таланту Василя очікують дива від дворазового олімпійського чемпіона.

За інформацією Чемпіона, за цей бій Ломаченко отримає гідний як для його теперішнього статусу ексчемпіон світу гонорар в розмірі 900 тисяч доларів. Перемога над Хейні дозволить Василю успішно перезавантажити кар’єру і знов претендувати на гонорари, які він мав в чемпіонських боях до 2020 року. У разі поразки Ломаченко, схоже, перейде в дивізіон елітних джорніменів, на яких “набивають” свій “рекордс” молоді та перспективні боксери. У таких поки що тільки уявних боях Василь зможе заробляти до 100 тисяч доларів за бій.

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