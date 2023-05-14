Батько Ф’юрі: Для Тайсона є лише один бій - проти кролика з України

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) має намір провести лише один бій.

Про це розповів його батько Джон Ф'юрі.

"Справа за Тайсоном, що він захоче робити далі, але для нього є тільки один бій. Це має бути кролик з України – Усик, але він втік до Саудівської Аравії, щоб отримати на пару фунтів більше", - сказав Ф’юрі-старший.