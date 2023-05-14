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Батько Ф’юрі: Для Тайсона є лише один бій - проти кролика з України

Батько Ф'юрі розповів про наступний бій сина
Сьогодні 14:21 342 0
Батько Ф’юрі: Для Тайсона є лише один бій - проти кролика з України
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) має намір провести лише один бій.

Про це розповів його батько Джон Ф'юрі.

"Справа за Тайсоном, що він захоче робити далі, але для нього є тільки один бій. Це має бути кролик з України – Усик, але він втік до Саудівської Аравії, щоб отримати на пару фунтів більше", - сказав Ф’юрі-старший.

Нагадаємо, відомий блогер KSI може провести поєдинок з братом Ф'юрі.

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