Усик: Бігати за Ф’юрі чи йти на поступки ніхто не буде

Українець розповів про можливий бій з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не збирається бігати за володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів порталу vRINGe.com.

"Для Ф’юрі бокс - це не лише спорт, а й шоу. І є ще один фактор - гроші. Він увесь час говорить про них та озвучує якісь неймовірні суми, які хоче отримати за бій. Я вважаю, що всі його гучні заяви - розпал пристрастей. Без цього нікуди. А так чого йому боятися?

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Він професійний спортсмен. І навіть, програвши, забере своє. Не секрет, що гонорари прописуються для обох сторін. Якщо хоче потягнути інтригу, то його право, але бігати за ним чи йти на поступки ніхто не буде. Поєдинок рано чи пізно відбудеться. І все вирішиться у рингу", - сказав Усик.

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