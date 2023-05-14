Головне
Скандальну федерацію позбавили статусу національної
Вчора 07:56 4542
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:00 343
Потеря нокаутом поступився Ульберу на турнірі UFC
Сьогодні 08:31 983
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 258
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Сьогодні 00:24 18137
Фінляндія з труднощами перемогла Німеччину, Латвія програла Словаччині: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:53 1344
Калініна перемогла Кенін на турнірі у Римі
Вчора 21:09 868 2
Шахтар впевнено переграв Інгулець у 26 турі УПЛ
Вчора 18:54 536
Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі
Вчора 18:10 2790
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 17:49 14046
Прямі трансляції

Усик - про завершення кар’єри: У мене є мета - абсолютне чемпіонство

Український чемпіон розповів про завершення кар'єри
Сьогодні 11:46 240 0
Усик - про завершення кар’єри: У мене є мета - абсолютне чемпіонство
Фото: Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - vRINGe.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має намір стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це він заявив порталу vRINGe.com.

"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося. Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя.

  Актуально: Названо гонорари за можливий бій Усика з Ф’юрі

Прямо зараз ми розвиваємо новий, унікальний проєкт Ready to Fight, який об’єднує всіх, хто причетний до світу боксу, вирішує їхні проблеми. І, як мінімум, заради цього я перебуватиму і далі в цьому середовищі і допомагатиму новачкам і професіоналам. Впевнений у нас все вийде", - сказав Усик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів 18137
Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі 2790
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту 2578
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 14046
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків 5997
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 2360
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 70639
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1489
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8125
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32637 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16566 6
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42791