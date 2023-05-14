Усик - про завершення кар’єри: У мене є мета - абсолютне чемпіонство

Український чемпіон розповів про завершення кар'єри

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має намір стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це він заявив порталу vRINGe.com.

"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося. Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя.

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Прямо зараз ми розвиваємо новий, унікальний проєкт Ready to Fight, який об’єднує всіх, хто причетний до світу боксу, вирішує їхні проблеми. І, як мінімум, заради цього я перебуватиму і далі в цьому середовищі і допомагатиму новачкам і професіоналам. Впевнений у нас все вийде", - сказав Усик.

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