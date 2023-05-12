Головне
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України
Вчора 20:11 2209
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Сьогодні 20:19 15718
Збірна Фінляндії поступилася США: результати матчів 1 туру ЧС-2023
Сьогодні 18:53 398
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО
Сьогодні 18:12 1819
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом
Сьогодні 18:01 17922
Під Бахмутом загинув відомий український хокеїст
Сьогодні 17:54 686
Костюк впевнено переграла американку на турнірі у Римі
Сьогодні 17:40 535 1
Шаран: Нашим футболістам пропонують гроші за нечесну гру
Сьогодні 16:39 544
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:00 276298
Збірна Фінляндії зіграє зі США, Канада - з Латвією: розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня
Сьогодні 07:40 839
Прямі трансляції

Постол: Після шостого раунду Дерев'янченко зламає Мунгую

Український боксер висловився про майбутній поєдинок співвітчизника
Сьогодні 19:25 162 0
Постол: Після шостого раунду Дерев'янченко зламає Мунгую
#Сергій Дерев'янченко, #Віктор Постол

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-4, 10 КО) переможе мексиканця Хайме Мунгую (41-0, 36 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 KO).

"Я думаю, що в цьому поєдинку Сергій Дерев'янченко зламає Мунгую. Я знаю Сергія, я колись боксував із ним в любителях. Він упевнений, іде вперед, настирливий. Тому я вважаю, що десь після шостого раунду він Мунгую переламає і піде прибивати", - сказав Постол.

Бій Сергій Дерев'янченко - Хайме Мунгуя відбудеться 10 червня у Каліфорнії.

Раніше Дерев'янченко заявив, що хоче нокаутувати Мунгую.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа 3289
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 276298
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів 15718
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона 3396
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17922
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО 1819
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10494
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55484
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1562
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16536 6
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148648 7
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7051