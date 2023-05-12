Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-4, 10 КО) переможе мексиканця Хайме Мунгую (41-0, 36 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 KO).

"Я думаю, що в цьому поєдинку Сергій Дерев'янченко зламає Мунгую. Я знаю Сергія, я колись боксував із ним в любителях. Він упевнений, іде вперед, настирливий. Тому я вважаю, що десь після шостого раунду він Мунгую переламає і піде прибивати", - сказав Постол.