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Дерев’янченко: Хочу нокаутувати Мунгую

Бій відбудеться 10 червня
Вчора 23:40 148 0
Дерев’янченко: Хочу нокаутувати Мунгую
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко розраховує на дострокову перемогу у бою проти мексиканця Хайме Мунгуї.

Про це заявив сам боксер.

"Мені не потрібне рішення суддів. Я програв рішенням суддів Денієлу Джейкобсу, Головкіну та решті. Це ближній бій і ви не знаєте, хто переможе. Я хочу нокаутувати його", - заявив Дерев’янченко.

Дерев’янченко проведе свій бій із Мунгуєю 10 червня. Бій запланований у Каліфорнії (США) та відбудеться на Тойота-Арена. Весь вечір боксу транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.

Восени 2021 року Дерев’янченко планував бій із Мунгуєю і мав провести торги. Але команда мексиканця відмовилася від поєдинку.

Нагадаємо Дерев’янченко став амбасадором благодійного фонду Kuts Unites Ukraїnians.

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