Постол: Гвоздик хоче повернутися і стати чемпіоном

Український боксер - про повернення в ринг співвітчизника

Джерело - Чемпіон.

Після свого повернення до напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) знову хоче стати чемпіоном світу.

Про це заявив колишній чемпіон світу в 1-й напівсередній вазі Віктор Постол (31-4, 12 KO).

"Я бачив його [Гвоздика - прим.]повернення. Відбулися два бої. У першому поєдинку суперник взагалі був слабенький, а в другому вже трохи кращий. Тому я бажаю йому успіхів і буду підтримувати його. Я знаю, що в нього є бажання. Він хоче повернутися і стати чемпіоном", - сказав Постол.

Зазначимо, що в першому бою Гвоздик за очками переміг мексиканця Жозуе Обандо (20-35, 15 KO), у другому - нокаутував Річарда Болотнікса з Латвії (19-7-1, 8 КО).