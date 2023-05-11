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Стівенсон: Я готовий прямо зараз побитися з Джервонтою Девісом

Боксер прагне цього бою
Сьогодні 20:39 172 0
Стівенсон: Я готовий прямо зараз побитися з Джервонтою Девісом
#Шакур Стівенсон, #Джервонта Девіс

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях американець Шакур Стівенсон готовий побитися з Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам Шакур.

"Я готовий прямо зараз побитися з ним. Але думаю, все залежить від того, чи хоче він цього бою. Він - дійна корова, він - сторона "А". Він як Флойд Мейвезер, який може вибрати собі будь-якого суперника в будь-який час.

Зараз він має такий важіль, так що все залежить від нього. Нічого, крім поваги до того, що він щойно зробив, я не відчуваю", - сказав Стівенсон.

Джервонта Девіс провів свій останній поєдинок із співвітчизником Раяном Гарсією та виграв технічним нокаутом у сьомому раунді.

Раніше Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) отримав вирок за скоєння ДТП в листопаді 2020 року.

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