Стівенсон: Я готовий прямо зараз побитися з Джервонтою Девісом

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях американець Шакур Стівенсон готовий побитися з Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам Шакур.

"Я готовий прямо зараз побитися з ним. Але думаю, все залежить від того, чи хоче він цього бою. Він - дійна корова, він - сторона "А". Він як Флойд Мейвезер, який може вибрати собі будь-якого суперника в будь-який час.

Зараз він має такий важіль, так що все залежить від нього. Нічого, крім поваги до того, що він щойно зробив, я не відчуваю", - сказав Стівенсон.