Стівенсон: Я готовий прямо зараз побитися з Джервонтою Девісом

Джерело - BoxingScene.
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях американець Шакур Стівенсон готовий побитися з Джервонтою Девісом.
Про це заявив сам Шакур.
"Я готовий прямо зараз побитися з ним. Але думаю, все залежить від того, чи хоче він цього бою. Він - дійна корова, він - сторона "А". Він як Флойд Мейвезер, який може вибрати собі будь-якого суперника в будь-який час.
Зараз він має такий важіль, так що все залежить від нього. Нічого, крім поваги до того, що він щойно зробив, я не відчуваю", - сказав Стівенсон.
Джервонта Девіс провів свій останній поєдинок із співвітчизником Раяном Гарсією та виграв технічним нокаутом у сьомому раунді.
Раніше Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) отримав вирок за скоєння ДТП в листопаді 2020 року.