Джервонту засудили до трьох років умовно за аварію

Джервонта відбуватиме покарання в домі свого батька

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) отримав вирок за скоєння ДТП в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Суд у Балтіморі засудив боксера до трьох років позбавлення волі умовно, 90 днів домашнього арешту та 200 годин громадських робіт.

Джервонта відбуватиме покарання в домі свого батька та тренера Келвіна Форда.

У своєму останньому поєдинку Джервонта нокаутував Раяна Гарсію та захистив титул чемпіона WBA Regular у легкій вазі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!