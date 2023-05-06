Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
04.05.2023 17:39 1553
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 08:34 10640
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:03 9900
Зінченко потрапив до команди року АПЛ у FIFA 23
Вчора 21:24 543
Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі
Вчора 21:09 466
Ворскла вигнала з команди футболістів, які грали в росії та Криму після 2014 року
Вчора 20:40 873
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції
Вчора 20:26 980 1
Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Вчора 18:14 643 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Вчора 16:01 4310
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Вчора 15:27 2119
Прямі трансляції

Джервонту засудили до трьох років умовно за аварію

Джервонта відбуватиме покарання в домі свого батька
Сьогодні 08:56 310 0
Джервонту засудили до трьох років умовно за аварію
Фото: Getty Images
#Джервонта Девіс

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) отримав вирок за скоєння ДТП в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Суд у Балтіморі засудив боксера до трьох років позбавлення волі умовно, 90 днів домашнього арешту та 200 годин громадських робіт.

Джервонта відбуватиме покарання в домі свого батька та тренера Келвіна Форда.

У своєму останньому поєдинку Джервонта нокаутував Раяна Гарсію та захистив титул чемпіона WBA Regular у легкій вазі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 36661
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 9900
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 18926
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації 2521
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 4310
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 10640
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1511
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4804
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34122 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75415 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 44241
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17395