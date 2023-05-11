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Колишній чемпіон світу назвав переможця бою Хейні - Ломаченко

Кріс Алгієрі прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 14:38 943 0
Колишній чемпіон світу назвав переможця бою Хейні - Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Кріс Алгієрі (25-4, 9 KO).

"Думаю, Хейні переможе рішенням. Сумніваюся, що в нього є сила потрясти або зупинити Ломаченка. Лома досить розумний, щоб протриматися, якщо не отримає розсічення.

Час, молодість і габарити на боці Хейні. Він зможе зробити свою роботу. У нього імпульс і це важливо. Ломаченко, незважаючи на великий досвід, повинен багато чого довести, і він це робив неодноразово.

Лома протягом довгого часу йшов до цього титулу абсолюта і заслуговує на нього, але я вважаю, що Хейні переможе рішенням суддів", – сказав Алгієрі.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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