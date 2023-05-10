Дерев'янченко: Війна на Батьківщині мотивує мене бути сильним

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) має намір перемогти колишнього чемпіона світу Хайме Мунгуї (41-0, 33 КО).

Про це українець розповів xsport.ua.

"Мотивація перемагати наразі ще більша. Війна на Батьківщині мотивує мене бути сильним. Я гордий за свій народ, за свою країну. Розуміючи крутість українців, я маю бути одним з тих, хто гідно представляє нашу Батьківщину, адже на мене дивіться увесь світ", - сказав Дерев’янченко.