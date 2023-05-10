Лопес: Ломаченко переможе Хейні завдяки своєму IQ

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) не зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО).

"Я думаю, що Ломаченко виграє цей бій. Єдина причина, чому я це говорю, це його IQ та вміння завдавати ударів. Він просто втомлює своїх суперників.

Попри те, що Девін має всі умови для перемоги, йому доведеться взяти на себе зобов'язання. Ти не можеш просто відсидітися у захисті, коли б'єшся з Ломою.

Ви не можете працювати від захисту з цим бійцем. Ви повинні атакувати всіма можливими методами, але я сумніваюся, що Девін на це здатний", - сказав Лопес.