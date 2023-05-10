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Лопес: Ломаченко переможе Хейні завдяки своєму IQ

Теофімо Лопес прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 15:25 209 0
Лопес: Ломаченко переможе Хейні завдяки своєму IQ
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) не зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО).

"Я думаю, що Ломаченко виграє цей бій. Єдина причина, чому я це говорю, це його IQ та вміння завдавати ударів. Він просто втомлює своїх суперників.

Попри те, що Девін має всі умови для перемоги, йому доведеться взяти на себе зобов'язання. Ти не можеш просто відсидітися у захисті, коли б'єшся з Ломою.

Ви не можете працювати від захисту з цим бійцем. Ви повинні атакувати всіма можливими методами, але я сумніваюся, що Девін на це здатний", - сказав Лопес.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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