Головне
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:39 1839
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 09:44 34640 7
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 09:44 2627
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:31 902
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 1386
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Сьогодні 07:00 561
Де Брюйне могутнім ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі Реал - Ман Сіті в ЛЧ - відео
Сьогодні 00:42 1291
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:02 12737
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 4838
Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 779
Прямі трансляції

Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні

У разі поразки Василь перейде в дивізіон елітних джорніменів, на яких “набивають” свій “рекордс” молоді та перспективні боксери
Сьогодні 09:44 34640 7
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

20 травня Василь Ломаченко зустрінеться з чинним чемпіоном американцем Девіном Хейні. На кону бою - титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Для Ломаченка це також шанс повернутися у великий бокс. І в спортивному, і в фінансовому плані.

Останній раз уродженець Білгород-Дністровського заробляв гонорар за бій, в якому фігурували шість нулів після сплати податків, ще у 2020 році, коли несподівано програв Теофімо Лопесу. Тоді на кону поєдинку стояли три чемпіонські титули (WBA Super, IBF, WBO) і Василь вважався фаворитом протистояння. Але поступився за очками, що коштувало йому неофіційного звання боксера-мільйонера. Наступні бої проти японця Накатані, представника Гани Коммі та американця Ортіса були кроками для повернення в чемпіонську лігу. І вже на фінішному етапі своєї професійної боксерської кар’єри 35-річному Ломаченку випав шанс поборотися за 4 чемпіонських пояси та звання абсолютного чемпіона. В цьому поєдинку він виступає в ролі андердога - експерти та букмекери вважають фаворитом 24-річного чинного абсолютного чемпіона світу Хейні. Хоча фани боксерського таланту Василя очікують дива від дворазового олімпійського чемпіона.

За інформацією Чемпіона, за цей бій Ломаченко отримає гідний як для його теперішнього статусу ексчемпіон світу гонорар в розмірі 900 тисяч доларів. Перемога над Хейні дозволить Василю успішно перезавантажити кар’єру і знов претендувати на гонорари, які він мав в чемпіонських боях до 2020 року. У разі поразки Ломаченко, схоже, перейде в дивізіон елітних джорніменів, на яких “набивають” свій “рекордс” молоді та перспективні боксери. У таких поки що тільки уявних боях Василь зможе заробляти до 100 тисяч доларів за бій.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 2627
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38800
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5862 1
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3636 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 12737
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4838
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111587
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42669
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207358
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4567
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4064
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25937