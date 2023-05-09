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Атлас: Думаю, що Кроуфорд зупинить Спенса наприкінці бою

Фахівець дав прогноз на бій
Сьогодні 20:25 288 0
Атлас: Думаю, що Кроуфорд зупинить Спенса наприкінці бою
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд, #Тедді Атлас

Джерело - THE FIGHT.

Можливий бій чемпіона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) з чемпіоном WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО) завершиться перемогою Теренса.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Я думаю, що Кроуфорд зупинить Спенса наприкінці бою. Зрозумійте мене вірно, я люблю Спенса. Він від природи більший хлопець у напівсередній вазі, хороший панчер і має олімпійський родовід. Так що він знає, що робити в технічному плані.

Але, зрештою, є одна річ, яка у Кроуфорда краща. Це - інстинкти. Ви не можете тренувати інстинкти. Вони у вас або є або їх немає. У цього хлопця є одні з найбільших інстинктів, які я коли-небудь бачив", - сказав Атлас.

Раніше Еррол Спенс назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко.

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