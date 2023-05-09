Можливий бій чемпіона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) з чемпіоном WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО) завершиться перемогою Теренса.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Я думаю, що Кроуфорд зупинить Спенса наприкінці бою. Зрозумійте мене вірно, я люблю Спенса. Він від природи більший хлопець у напівсередній вазі, хороший панчер і має олімпійський родовід. Так що він знає, що робити в технічному плані.

Але, зрештою, є одна річ, яка у Кроуфорда краща. Це - інстинкти. Ви не можете тренувати інстинкти. Вони у вас або є або їх немає. У цього хлопця є одні з найбільших інстинктів, які я коли-небудь бачив", - сказав Атлас.