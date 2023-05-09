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Спенс назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Еррол Спенс пркоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 15:55 287 0
Спенс назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Еррол Спенс

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) зможе перемогти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів чемпіон WBC, IBF і WBA в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 KO)

"Віддаю перевагу Хейні. Ви хочете зробити ставку на Ломаченка? Хейні боксує, він швидкий і різкий. Я передбачаю, що Девін поб'є Лому", – сказав Спенс.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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