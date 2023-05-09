Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 3677
Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі
Сьогодні 19:26 100
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:57 11773
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5458 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 38362
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 762
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12244
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 940
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 587
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 1053
Прямі трансляції

Ломаченко: Я став іншою людиною, у мене було велике его

Сьогодні 18:41 395 0
Ломаченко: Я став іншою людиною, у мене було велике его
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxingnews 24.

Поразка від Теофімо Лопеса пішла на користь боксеру Василю Ломаченку.

Про це заявив сам боксер з українським паспортом.

"Я лягаю спати та встаю з цією мрією про абсолютне чемпіонство. Важливо те, що трапилося в моєму житті останнім часом. Я програв свої три пояси, але виграв щось набагато більше за титули. Все обернулося дуже добре для мене, зараз я розумію це.

Я став іншою людиною. Я хотів завоювати світ, я мав велике его, але після поразки я почав інакше на себе дивитися", - сказав Ломаченко.

20 травня боксер проведе бій проти Девіна Хейні.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11773
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5458 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12244
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 4894
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38362
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 9118 2
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14127
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4555
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6986
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25856 3
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23566
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29640