Ломаченко: Я став іншою людиною, у мене було велике его

Джерело - Boxingnews 24.
Поразка від Теофімо Лопеса пішла на користь боксеру Василю Ломаченку.
Про це заявив сам боксер з українським паспортом.
"Я лягаю спати та встаю з цією мрією про абсолютне чемпіонство. Важливо те, що трапилося в моєму житті останнім часом. Я програв свої три пояси, але виграв щось набагато більше за титули. Все обернулося дуже добре для мене, зараз я розумію це.
Я став іншою людиною. Я хотів завоювати світ, я мав велике его, але після поразки я почав інакше на себе дивитися", - сказав Ломаченко.
20 травня боксер проведе бій проти Девіна Хейні.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.