Ломаченко: Я став іншою людиною, у мене було велике его

Поразка від Теофімо Лопеса пішла на користь боксеру Василю Ломаченку.

Про це заявив сам боксер з українським паспортом.

"Я лягаю спати та встаю з цією мрією про абсолютне чемпіонство. Важливо те, що трапилося в моєму житті останнім часом. Я програв свої три пояси, але виграв щось набагато більше за титули. Все обернулося дуже добре для мене, зараз я розумію це.

Я став іншою людиною. Я хотів завоювати світ, я мав велике его, але після поразки я почав інакше на себе дивитися", - сказав Ломаченко.