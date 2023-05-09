Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 3306
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:57 11549
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5324 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 38183
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 652
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12175
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 865
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 514
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 1002
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 18:51 520
Прямі трансляції

Ломаченко залишив послання Хейні

Василь Ломаченко прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 14:55 249 0
Ломаченко залишив послання Хейні
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) зможе у бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) довести, що він найкращий боксер світу.

Про це розповів український боксер у документальному фільмі Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

"Хейні - абсолютний чемпіон світу. Зараз він справжній чемпіон. Чому він говорить про те, що було чотири роки тому? Чи буде йому тепер простіше, ніж чотири роки тому? Подивимося.

У нього є шанс підтвердити те, що він говорить. Більше ніяких слів, тільки 20 травня", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5324 1
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 7947 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11549
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12175
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 4631
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38183
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111563
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1423
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34239 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23564
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45893
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 19402