Ломаченко залишив послання Хейні

Чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) зможе у бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) довести, що він найкращий боксер світу.

Про це розповів український боксер у документальному фільмі Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

"Хейні - абсолютний чемпіон світу. Зараз він справжній чемпіон. Чому він говорить про те, що було чотири роки тому? Чи буде йому тепер простіше, ніж чотири роки тому? Подивимося.

У нього є шанс підтвердити те, що він говорить. Більше ніяких слів, тільки 20 травня", - сказав Ломаченко.