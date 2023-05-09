Ломаченко залишив послання Хейні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) зможе у бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) довести, що він найкращий боксер світу.
Про це розповів український боксер у документальному фільмі Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.
"Хейні - абсолютний чемпіон світу. Зараз він справжній чемпіон. Чому він говорить про те, що було чотири роки тому? Чи буде йому тепер простіше, ніж чотири роки тому? Подивимося.
У нього є шанс підтвердити те, що він говорить. Більше ніяких слів, тільки 20 травня", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.
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