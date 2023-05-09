Ломаченко відмовився від бою з Камбососом через війну

Ломаченко прокоментував відмову від бою з Камбососом

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні проти Джорджа Камбососа, оскільки став на захист своєї країни і сім'ї після вторгнення росії.

Про це розповів сам український боксер у документальному фільмі Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

"Ти нічого не можеш робити, коли війна приходить у твою країну і твій дім. Я думаю, що це неправильно. Я просто намагався захищати свою сім'ю, свій дім і нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, свій дім, свою сім'ю і свій народ. Ти не думаєш про чотири пояси і звання абсолютного чемпіона світу. Ні, ти ніколи не думаєш про це. Зараз я почав думати про мою сім'ю і дітей. Як усе складеться, де і ким вони будуть, коли виростуть? Тепер це одна з моїх цілей", - сказав Ломаченко.

Відзначимо, що після вторгнення росії Ломаченко вступив у лави тероборони.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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