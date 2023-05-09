Хейні: Мені не подобається Ломаченко, хочу відправити його на пенсію

Джерело - Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.
Чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) відчуває неприязнь до Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).
Про це розповів сам американський боксер у документальному фільмі Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.
"Він змусив мене чекати бою з ним чотири роки, відколи мені було 20 років. Тож мені не подобається Ломаченко. Хочу жорстко його побити та відправити на пенсію.
Лома ніколи не був андердогом. А цього разу він б'ється з чемпіоном, із хлопцем, який більший, сильніший, швидший і молодший за нього. Усі розклади грають проти нього", - сказав Хейні.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.
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