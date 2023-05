Джерело - Чемпіон.

Мексиканський боксер Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) за очками переміг британця Джона Райдера (32–5, 18 KO).

Вперше за 11 останніх років Альварес провів бій на батьківщині та захистив усі 4 пояси абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

A clean 1-2 knock down on Ryder in the 5th round. 😮#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/MMS16q9RTq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

JOHN RYDER HAS HEART! 🦍#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/56BgtRiRMd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

Both me gave it there all... what a fight! 🔥#CaneloRyder pic.twitter.com/HwozVD4nW7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

CANELO ALVAREZ GETS THE WIN OVER JOHN RYDER IN MEXICO! 🇲🇽#CaneloRyder pic.twitter.com/2hmWcj2B8Z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

Відзначимо, що в андеркарті поєдинку українець Олександр Гвоздик здолав латвійця Річарда Болотнікса.