Суперник абсолютного чемпіона побував у нокдауні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон суперсередньої ваги мексиканець Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) переміг обов'язкового претендента за лінією WBO британця Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Поєдинок став головною подією вечора боксу на арені Akron Stadium у мексиканському місті Гвадалахара.

У п'ятому раунді після прямого з правої Райдер опинився в нокдауні. Райдер зміг провести увесь бій. Альваресу присудили перемогу над Райдером одноголосним рішенням з рахунком 120-107, 118-109, 118-109.

Відзначимо, що в андеркарді поєдинку українець Олександр Гвоздик здолав латвійця Річарда Болотнікса.