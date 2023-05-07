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Альварес рішенням суддів переміг Райдера

Суперник абсолютного чемпіона побував у нокдауні
Сьогодні 08:39 235 0
Альварес рішенням суддів переміг Райдера
Фото Getty Images
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон суперсередньої ваги мексиканець Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) переміг обов'язкового претендента за лінією WBO британця Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Поєдинок став головною подією вечора боксу на арені Akron Stadium у мексиканському місті Гвадалахара.

У п'ятому раунді після прямого з правої Райдер опинився в нокдауні. Райдер зміг провести увесь бій. Альваресу присудили перемогу над Райдером одноголосним рішенням з рахунком 120-107, 118-109, 118-109.

Відзначимо, що в андеркарді поєдинку українець Олександр Гвоздик здолав латвійця Річарда Болотнікса.

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