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Стали відомі суддівські записки бою Канело - Райдер

Сьогодні 09:26 253 0
Стали відомі суддівські записки бою Канело - Райдер
Фото Getty Images
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Tribuna.com.

Опубліковано суддівські записки поєдинку, в якому абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) переміг Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій пройшов усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів – 120-107, 118-109 та 118-109.

Канадський арбітр Джеремі Хейс віддав Саулю всі 12 раундів.

Американець Джозеф Паскуале зарахував Райдеру перемогу в 10-му та 11-му раундах.

Херардо Мартінес віддав перевагу британцю в 12-му раунді.

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