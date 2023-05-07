Джерело - Tribuna.com.
Опубліковано суддівські записки поєдинку, в якому абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) переміг Джона Райдера (32-6, 18 КО).
Про це повідомляє BoxingScene.
Бій пройшов усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів – 120-107, 118-109 та 118-109.
Канадський арбітр Джеремі Хейс віддав Саулю всі 12 раундів.
Американець Джозеф Паскуале зарахував Райдеру перемогу в 10-му та 11-му раундах.
Херардо Мартінес віддав перевагу британцю в 12-му раунді.