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Гвоздик: Спорт ніколи не був поза політикою

Олександр Гвоздик прокоментував розмежування спорту та політики
Сьогодні 19:25 194 0
Гвоздик: Спорт ніколи не був поза політикою
Фото - gettyimages
#Олександр Гвоздик

Джерело - Luckypunch.net.

Спорт завжди є і буде інструментом у політиці.

Про це розповів колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"– Спорт поза політикою чи ні?

– Ну, слухай, сама ідея спорту – так, це бути поза політикою. Спортсмени, напевно, мають намір бути поза політикою, але насправді, в реальному житті це не так.

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Спорт завжди був політичним інструментом, інструментом впливу пропаганди, якщо хочеш. Тому хотілося б сказати "так", ідея спорту саме така, але, на жаль, "ні". І ніколи не був, - сказав Гвоздик.

У ніч на 7 травня Гвоздик проведе бій проти Річардса Болотнікса в андеркарді бою Сауля Альвареса та Джона Райдера.

Раніше Гвоздик розповів, що не спілкується з Василем Ломаченком.

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