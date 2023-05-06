Гвоздик: Спорт ніколи не був поза політикою

Джерело - Luckypunch.net.
Спорт завжди є і буде інструментом у політиці.
Про це розповів колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.
"– Спорт поза політикою чи ні?
– Ну, слухай, сама ідея спорту – так, це бути поза політикою. Спортсмени, напевно, мають намір бути поза політикою, але насправді, в реальному житті це не так.
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Спорт завжди був політичним інструментом, інструментом впливу пропаганди, якщо хочеш. Тому хотілося б сказати "так", ідея спорту саме така, але, на жаль, "ні". І ніколи не був, - сказав Гвоздик.
У ніч на 7 травня Гвоздик проведе бій проти Річардса Болотнікса в андеркарді бою Сауля Альвареса та Джона Райдера.
Раніше Гвоздик розповів, що не спілкується з Василем Ломаченком.
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