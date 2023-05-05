Надаль знявся з турніру у Римі

Надаль травмувався в січні на Australian Open, він не виступає з того часу.

Джерело - Чемпіон.

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з відкритого чемпіонаті Італії з тенісу.

Про це розповів сам тенісист.

"Привіт усім! Мені дуже шкода повідомляти про те, що я не зможу зіграти в Римі. Ви всі знаєте, як мені боляче пропускати ще один турнір, який ознаменував мою професійну та особисту кар’єру завядки любові та підтримці італійських тіффозі", - сказав Надаль.

Рафаель Надаль отримав травму під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open. МРТ тенісиста показала розтягнення здухвинно-поперекового м'яза лівої ноги.

Раніше Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.