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Батько Ф’юрі: Вайлдер підніме Усика в повітря

Батько Ф'юрі прокоментував можливий бій Усик - Вайлдер
Сьогодні 15:44 286 0
Батько Ф’юрі: Вайлдер підніме Усика в повітря
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер, #Джон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) програє Деонтею Вайлдеру (43-2-1 42 KO)

Такою думкою поділився Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Деонтей Вайлдер – найнебезпечніший. Я терпіти його не можу, але мушу сказати, що він наглухо нокаутує решту двох. У них немає жодного шансу. Він підніме Усика в повітря, як повітряного змія. Вайлдер зробить те саме з Джошуа.

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Я думаю, вони хочуть звести Джошуа з Вайлдером, а Усика з Тайсоном. У результаті два бійці будуть битися знову - це Тайсон та Вайлдер. Я не хотів би знову на це дивитися, бо бачив їхні бої вже тричі. Але це станеться у Саудівській Аравії. Деонтей Вайлдер і Тайсон поб’ються у фіналі, тому що ці двоє стоять особняком", - сказав Ф’юрі-старший.

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