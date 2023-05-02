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Колишнього чемпіона світу Вайлдера заарештувала поліція

Деонтей не чинив опору правоохоронцям
Сьогодні 20:45 367 0
Колишнього чемпіона світу Вайлдера заарештувала поліція
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - TMZ Sports.

Колишнього чемпіона WBC в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO) заарештувала поліція Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє TMZ.

Поліція зупинила автомобіль Вайлдера в Голлівуді близько 01:15 ночі. Офіцери поліції заявили, що вікна Rolls-Royce боксера були незаконно тоновані, а номерний знак закритий.

Під час огляду автомобіля поліціянти виявили пістолет калібру 9 мм та марихуану. Деонтей не чинив опору правоохоронцям.

37-річному боксеру було висунуто звинувачення у зберіганні зброї, а також керуванні транспортним засобом під впливом наркотичних речовин.

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