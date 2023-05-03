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Гірн: Джошуа тримає на думці, що в грудні проведе бій з Вайлдером

Сьогодні 14:22 139 0
Гірн: Джошуа тримає на думці, що в грудні проведе бій з Вайлдером
Фото: Getty Images

Команда Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) продовжує переговори щодо бою з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Нам сказали, що Вайлдер готовий. І ми, за умови погодження деяких умов, також. Отже, Джошуа вже тримає на думці, що в грудні проведе бій з Деонтеєм. Як тільки це буде закріплено на папері, ми візьмемося працювати над проміжним поєдинком, який проведемо наприкінці липня або в перший тиждень серпня.

Я хочу, щоб він бився влітку. І я думаю, він також цього хоче. І тренер Деррік Джеймс хоче того ж. Тож нам просто потрібно підібрати правильного суперника, бо це буде справжнісінька підготовка до бою з Вайлдером. Так чи інакше, зараз мій пріоритет - закрити угоду з бою з Вайлдером. А всі подальші рішення ухвалюватимуться залежно від цього", - сказав Гірн.

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