Чеботар представлятиме Молдову на чемпіонаті світу

Чеботар виступить на чемпіонаті світу в Узбекистані

Українець Василь Чеботар (13-0, 5 КО) виступить на чемпіонаті світу 2023 року під прапором Молдови.

Боксер знаходиться в заявці турніру, яку опублікувала Міжнародна асоціація аматорського боксу (IBA).

Василь Чеботар у попередніх боях представляв Україну - боксер проживає в Одесі. Однак місцем народження спортсмена є молдовське місто Тирасполь. Саме у складі збірної Молдови боксер візьме участь у ЧС-2023 під егідою IBA.

IBA, якою керує росіянин Умар Кремльов, повністю поновила боксерів з Росії та Білорусі, а також дозволила їм змагатися під державними прапорами та символікою. Після цього Україна відмовилась від участі у чемпіонаті світу з боксу серед чоловіків та жінок.

Разом з Україною бойкотуватимуть світові першості у 2023 році 11 федерацій. Серед них – США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада. Окрім бойкоту турнірів під егідою Міжнародної асоціації аматорського боксу, члени національних боксерських федерацій США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Швеції та Філіппін створили нову керівну організацію — World Boxing.

Раніше Чеботар нокаутував Хосе Луїса Кастільйо у другому раунді.