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Красюк: Проведення бою Усика у Києві надзвичайно небезпечно

Промоутер Усика розповів про можливий бій у Києві
Сьогодні 12:24 366 0
Красюк: Проведення бою Усика у Києві надзвичайно небезпечно
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Провести бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) в Києві наразі не є можливим.

Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

"Це був захід, організований промоутерською компанією Top Boxing Generation, яка належить Владиславу Єлисєєву. Він нам дуже допомагає, є нашим партнером та великим другом. Sparta Boxing, інша боксерська компанія має спортивні зали, які намагається використовувати для організації поєдинків для бійців, які не мали практику через війну.

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На жаль, це не публічний захід, і ви не можете продавати квитки, телевізійні права та залучати спонсорів. З практичної точки зору, якщо ми говоримо про бій Усика, наприклад, на НСК Олімпійський у Києві, то це надзвичайно небезпечно.

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Ви не можете це приховати та залишити у таємниці, адже це має бути публічний захід. І наш ворог точно використає цю можливість, щоб знищити та зіпсувати все", - сказав Красюк.

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