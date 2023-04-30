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Красюк: Варшава - хороший варіант для проведення бою Усик - Дюбуа

Промоутер Усика розповів про місце проведення наступного бою українця
Сьогодні 12:42 305 0
Красюк: Варшава - хороший варіант для проведення бою Усик - Дюбуа
#Олександр Красюк

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися в Польщі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо нам пощастить провести бій в Польщі, то українцям було б набагато легше приїхати з України, а також усім українцям, які знаходяться тут, у Польщі, буде легше відвідати бій. Як і нашим співвітчизникам, які залишаються в Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, країнах Балтії. Можна подорожувати машиною або поїздом, тому що логістика тут ідеальна.

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Варшава – це хороший варіант, але якщо це буде інше місце, то гірше. Насправді, це не так вже й погано… Ми ще не маємо остаточного рішення щодо місця, але ми приймемо його дуже скоро, і Варшава - хороший варіант, але не остаточний. Якщо не буде можливості влаштувати бій у Варшаві, то переїдемо в будь-яке інше місто, де є хороша арена або відкритий стадіон, тому що бій буде проходити влітку, тому провести його просто неба - абсолютно прийнятно", - сказав Красюк.

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