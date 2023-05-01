Бредлі: Ломаченка дуже недооцінюють в поєдинку з Хейні

Джерело - Boxing News 24.
Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може здивувати в бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
Про це розповів колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.
"Ломаченка дуже недооцінюють в цьому поєдинку. Коли він показує не дуже впевнений результат, то завжди повертається з помстою. Коли програв Салідо, то повернувся з домінацією над Расселлом-молодшим. Потім поганий бій з Теофімо, але повернувся з домінацією над Накатані. В останньому поєдинку був не дуже хороший виступ проти Ортіса, тож Ломаченко збирається повернутися.
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Ломаченко намагатиметься оголити слабкі сторони Хейні, десь в останніх раундах. Хейні - чудовий боксер середньої та зовнішньої дистанції. Він чудовий. У нього швидкі руки, довгі руки, чудовий джеб, чудовий контрпанчер, але чого йому не вистачає - вмінь битися на ближній дистанції", - сказав Бредлі
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