Головне
Setanta Sports ухвалила рішення не продовжувати угоду з УПЛ
Сьогодні 11:32 568
Костюк поступилась у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Сьогодні 17:27 102 1
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:59 18792
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Сьогодні 15:31 10800
Зінченко, ти плачеш зараз: фанати Арсенала та Ман Сіті поглузували з українця після матчу АПЛ
Сьогодні 13:23 1466
Шеффілд Юнайтед став другою командою, яка вийшла в АПЛ
Сьогодні 12:40 452
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов
Сьогодні 10:22 6397
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:57 4057
Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ
Вчора 23:59 1069
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео
Вчора 22:44 1159
Прямі трансляції

Атлас: Ви ніколи не побачите бій Джошуа - Вайлдер

Тедді Атлас не вірить у бій Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 16:17 321 0
Атлас: Ви ніколи не побачите бій Джошуа - Вайлдер
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер, #Тедді Атлас

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіони у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер не зможуть провести бій.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас

"Вразливість Джошуа до ударів справа – це одна з причин, крім того, що він заробив дуже багато грошей і не потребує цього поєдинку, чому ми ніколи не побачимо його з Вайлдером.

Ви ніколи не побачите бій Джошуа - Вайлдер. Ніколи. Якби я стояв за ним, то, чесно кажучи, не знаю, чи захотів би випускати його в ринг з Вайлдером, тому що Деонтей так потужно стріляє праворуч, а Ей Джей схильний пропускати удари правою рукою", - сказав Атлас.

Джошуа в останньому бою переміг Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів. Усі судді віддали перемогу Ентоні - 118-111 та двічі по 117-112. Сам Джошуа заявляв, що готовий провести бій із Деонтеєм Вайлдером у грудні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 18792
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4057
21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 21 рік тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського - розтрощили Металіст - 6:0 4525
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО 2968
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10800
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі - 27 квітня народився Віктор Маслов 6397
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 44054
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13921
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54926
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113417
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15012 3
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258737 4