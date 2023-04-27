Атлас: Ви ніколи не побачите бій Джошуа - Вайлдер

Ексчемпіони у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер не зможуть провести бій.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас

"Вразливість Джошуа до ударів справа – це одна з причин, крім того, що він заробив дуже багато грошей і не потребує цього поєдинку, чому ми ніколи не побачимо його з Вайлдером.

Ви ніколи не побачите бій Джошуа - Вайлдер. Ніколи. Якби я стояв за ним, то, чесно кажучи, не знаю, чи захотів би випускати його в ринг з Вайлдером, тому що Деонтей так потужно стріляє праворуч, а Ей Джей схильний пропускати удари правою рукою", - сказав Атлас.